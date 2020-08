Langella sui social con la maglia rosanero (FOTO)

Il giovane centrocampista di proprietà del Pisa, Cristian Langella, in questa stagione in prestito al Palermo, ha pubblicato pochi minuti fa sui suoi canali social una foto proprio con la maglia rosanero nel corso del match contro l’Fc Messina giocata al Barbera.

Come è ben noto ormai da diversi giorni, il centrocampista ha rinnovato il contratto col Pisa, adesso, la dirigenza del club di Viale del Fante, è al lavoro per raggiungere col club una formula simile a quella utilizzata con la Roma per acquistare Silipo. Nei prossimi giorni, questo nodo dovrebbe potersi sciogliere, in una direzione o nell’altra. Nel frattempo sembra che il giovane calciatore,abbia voglia di tornare a vestire rosanero…