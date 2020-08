Continuano a sbarcare migranti sull’isola di Lampedusa, ben tre sbarchi tra la scorsa notte e stamattina. L’ultimo sbarco, in ordine di tempo, riguarda un barchino con a bordo una dozzina di persone, tutti uomini. La piccola imbarcazione, come riporta “Gds.it”, è entrata direttamente nel porto e lì è rimasta ferma. Le persone sono inizialmente rimaste a bordo, stremate ma festose per l’arrivo in Italia. C’è anche chi, con uno smartphone, ha fotografato il momento dello sbarco.