Il Perugia sembra intenzionato ad un altro ribaltone in panchina in vista dei playout. Lo scossone ricercato dal club col ritorno di Massimo Oddo in panchina non ha offerto i risultati sperati.

Il club aveva identificato in Walter Novellino, ex tecnico rosanero, il profilo cui affidare la propria panchina per i playout ma l’ultima proposta del Perugia, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, non ha convinto l’allenatore.