Costa Crociere ha fatto sapere che a bordo di due sue navi sono risultati positivi al coronavirus tre marittimi. Le navi in questione sono la “Favolosa” e la “Deliziosa“, entrambe partite dal porto di Civitavecchia. A bordo di entrambe vi sono due equipaggi, composti da un centinaio di persone. Sulla prima nave, l’equipaggio era a bordo da mesi, mentre la seconda sarebbe approdata in Italia dalle Filippine, e per questo messa subito in isolamento preventivo. Come scrive la compagnia in un comunicato: “I tre sono in isolamento e in buone condizioni di salute. Costa Crociere, rimanendo in stretto contatto con le Autorita’ sanitarie competenti, seguendo attentamente l’evolversi della questione e, di comune accordo con quest’ultime, valuterà ulteriori azioni da intraprendere nei prossimi giorni“. Secondo quanto riporta “Notizie.it”, due positivi sarebbero proprio di nazionalità filippina. Al momento però la compagnia marittima non ha reso noto altri possibili infetti.