Lo sloveno ex rosa Josip Ilicic è sparito dai radar di gioco e che qualcosa non vada per il verso giusto lo si è capito da tempo quando prima Gasperini e poi i compagni non hanno saputo dare nessuna risposta in merito se non mostrare grande vicinanza al collega. Il calciatore infatti pochi giorni fa è tornano in Slovenia dalla sua famiglia. Ieri al termine della partita persa 0-2 in casa contro l’Inter, tutta la squadra si è riunita per scattare una foto con al centro la maglia numero 72, quella di Josip, per mostrare tutta la vicinanza dei suoi compagni. Ilicic risponde alla foto pubblicata dal Papu Gomez con due cuori. Con la speranza di rivederlo il prima possibile in campo, per regalare magie ai tifosi bergamaschi e al calcio intero. In alto la foto