Il 6 agosto il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà sul ricorso del Trapani per la restituzione di almeno un punto dei due inflitti a causa del pagamento in ritardo degli stipendi di febbraio. Il Trapani vorrebbe riconosciute le attenuanti a causa della pandemia Covid-19, ma il ragionamento della Corte Federale, secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, ha fatto intendere che le attenuanti non sono applicabili per le sanzioni adottate nei confronti delle società bensì possono essere applicate per le persone fisiche.

Parrebbe quindi che la sanzione inflitta al club pari a -2 punti in classifica per il mancato pagamento degli emolumenti sarà confermata. Non rimane che attendere la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI il 6 agosto.