L’edizione odierna de “La Stampa” riporta le dichiarazioni di Totò Schillaci: «Gol sotto l’ombrellone? In Giappone, a fine carriera, ho giocato d’estate. Italia ’90, 30 anni fa tondi. Sono volati, ma l’emozione è intatta. E’ stato il mio momento migliore, ma sul campo non mi sono mai risparmiato. Per me il calcio è vita e per questo voglio che, in piena sicurezza e nel rispetto della salute, si riprende: può aiutarci a superare un momento molto triste. Sarà un’estate strana, diversa: i gol possono diventare un veicolo di normalizzazione».