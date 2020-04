L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sulla ripartenza della Serie A. I primi sei turni si giocherebbero su due giorni (sabato-domenica e martedì-mercoledì) con tre orari: 15, 18 e 21. Gli ultimi sei, con le temperature in aumento, si allungherebbero su tre giorni (sfruttando anche venerdì o lunedì, e giovedì) riducendo le finestre a due: 18 e 21. Le possibili date della ripresa, in accordo con la Figc (ma anche in questo caso tutto dipende dall’esecutivo), sono 31 maggio per i recuperi Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Toro-Parma; 2-3 giugno per il 27° turno. In questo modo il campionato finirebbe il 12 luglio.