L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul confronto fra chi crede nella ripresa del campionato di Serie D e chi lo ritiene impossibile. La speranza del Palermo è di tornare in campo il prima possibile. Le iscrizioni in Serie C verranno ridotte dai dissesti economici di molte società. Se i nuovi organici non comprenderebbero le prime delle classifiche cristallizzate, il Palermo rientrerebbe nell’elenco per l’importanza della città e per le garanzie di solidità che può offrire sui bilanci. In Serie D, il problema è l’uniformità dell’intero sistema. Il Palermo, con uno stadio all’avanguardia per la categoria, si ritiene pronto. Aleggiano dei dubbi sulle possibilità delle altre società.