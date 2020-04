L’edizione odierna de “La Stampa” parla dell’idea di concludere la Premier League inglese in Cina. Una mossa disperata – si legge – per non perdere 762 milioni di sterline dalle televisioni. Se quella asiatica è definita una soluzione «senza senso», sembra più percorribile una via interna che potrebbe portare all’individuazione di alcune zone sicure i cui far giocare le squadre.