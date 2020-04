L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della stagione dei record che il Palermo stava portando a termine in serie D. Venti vittorie su ventisei partite giocate e Pergolizzi – si legge – stava per diventare l’allenatore con più vittorie di sempre in una stagione. Ma erano record già le dieci vittorie consecutive ottenute ad inizio stagione, insieme al maggior numero di vittorie consecutive esterne che ammonta a 8. Un posto negli annali – conclude il quotidiano – il Palermo lo ha già conquistato.