L’edizione odierna de “La Stampa” prevede già un nuovo rinvio della cosiddetta «fase 2», quella del graduale ritorno alle attività lavorative. La curva dei contagi in Italia non sembra volerne sapere di tornare a scendere – si legge -, e il Governo si trova tra due fuochi. Da una parte i numeri che dicono che non si può mollare nulla, dall’atro il mondo il mondo delle imprese che dicono «così non reggiamo». Sembra improbabile “serrare” tutto fino al 16 maggio, ma la ripresa dopo Pasqua appare difficile ad oggi.