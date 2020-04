L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche dei ladri e dei rapinatori che alzano il tiro in piena emergenza coronavirus, in una situazione di crisi sanitaria ed economica. L’ultimo colpo – si legge – è stato messo a segno giovedì nella notte nell’enoteca «Buoni vini» di via Dante, dove i banditi hanno portato via lampade, impianti e un paio di biciclette lasciate nel cortile esterno. Nella zona di recente sono stati compiuti altri furti notturni negli esercizi commerciali della zona. A un gommista, è stato rubato il motorino dell’acqua. In molti stanno prendendo misure di sicurezza ulteriori, migliorando i sistemi di sorveglianza.