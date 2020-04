Come riporta l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, la Sicilia si prepara al picco dei contagi da Coronavirus atteso tra il 10 e il 20 aprile e dà il via al piano sanitario che metterà a disposizione 3400 posti letto, di cui 605 per la terapia intensiva. Cresce intanto il numero delle vittime, che ha superato le 100 persone. Secondo l’ultimo bollettino regionale, i contagi in Sicilia ammontano a 1664, di cui 608 ricoverati – 73 in terapia intensiva – e 1056 in isolamento domiciliare, così distribuiti su scala provinciale: Catania 500, Messina 300, Palermo 255, Enna 245, Agrigento 97, Trapani 78, Siracusa 76, Caltanissetta 73, Ragusa 40.