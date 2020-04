L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle ultime ricerche riguardo al Coronavirus. Secondo una ricerca del MIT, le più piccole goccioline possono arrivare fino a otto metri di distanza, restando sospese in aria per un tempo prolungato, mentre le goccioline principali emesse da uno starnuto arrivano a due metri e poi cadono a terra. La ricerca precisa che questo vale per gli ambienti chiusi, mentre all’aperto si è in maggiore sicurezza. L’esperto americano di malattie infettive e figura iconica della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, Anthony Fauci, ha citato inoltre alcuni studi scientifici preliminari dell’Accademia delle Scienze Usa per i quali il coronavirus potrebbe trasmettersi fino a 1,8 metri anche quando la gente respira e parla, non solo quando starnutisce o tossisce.