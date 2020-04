L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sulle ulteriori misure in arrivo per arginare l’emergenza Coronavirus. Prossimamente riapriranno le imprese che producono beni di supporto a quelle essenziali dell’agroalimentare e del sanitario. Il Governo ha dato un segnale di voler procedere alla Fase 2. Per far rispettare le norme di sicurezza scenderanno in campo i medici del lavoro. Tra gli esperti c’è chi non esclude la ripresa di qualche attività commerciale subito dopo Pasqua. Potrebbero riaprire le botteghe artigiane e i negozi di più piccole dimensioni, purché garantiscano il solito metro di sicurezza.