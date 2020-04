L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione dei campionati. L’obiettivo è assegnare i titoli sul campo, ma allo studio c’è anche un piano B per decretare i vincitori dei campionati qualora non fosse possibile concluderli. Ceferin, presidente dell’UEFA, ha affermato: «Se non si dovesse giocare più, bisognerà trovare un modo per stabilire le classifiche finali». Oltre all’assegnazione dei titoli, ci sarebbe da risolvere la disposizione delle squadre qualificate alla Coppe Europee. Quale squadra andrà al sorteggio nella prima urna? In alcuni campionati esterni bisognerà aspettare play-off e preliminari. Ecco perché tutti tifano per la ripresa dei campionati, da giocare anche ad agosto inoltrato. Altrimenti la matassa sarebbe troppo ingarbugliata.