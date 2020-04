L’edizione odierna de “La Stampa” riporta le dichiarazioni di Claudio Schiavoni, presidente di Confindustria Marche: «Temo la burocrazia mentre adesso serve velocità perché le imprese non ce la fanno più. Stiamo pagando gli stipendi senza avere incassi. Dal governo ascoltiamo dei proclami ma poi per vedere i testi dobbiamo attendere giorni. 400 miliardi? Gli imprenditori non si fidano, vogliono vedere le carte, la paura più grande che tutti abbiamo è la burocrazia, serve che i soldi arrivino in pochi giorni».