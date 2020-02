Antonino Pulvirenti, presidente del Catania, sta cercando in tutti i modi di vendere il club etneo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di “La Sicilia” la trattativa per la cessione dei rossoblu continua in gran segreto, con la cordata d’imprenditori locali che non ha mai mollato la presa. Sicuramente nel mese di marzo ci saranno novità.