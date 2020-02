«La cosa bella del calcio è che ci si può riscattare subito dopo. Riguardo la sconfitta con il Savoia il risultato è bugiardo, perché guardando la partita è stato un match deciso da episodi. Sapevamo di affrontare una squadra attrezzata per la vittoria finale insieme al Palermo e sicuramente la migliore cura è lavorare in modo intenso. Domenica affronteremo un’altra big del campionato e cercheremo di ottenere punti per continuare il nostro percorso». Queste le parole di Antonio Cannavò, attaccante del Licata, rilasciate ai nostri microfoni in merito alla sfida contro il Savoia.