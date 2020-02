Marco Coppa, direttore tecnico del Biancavilla, al termine del match perso contro il Palermo per 2-0, ha voluto commentare la prestazione della squadra etnea. Di seguito le sue parole: «Sono felice per come si è comportata la squadra contro il Palermo.

Credo sia stato davvero molto bello per tutta la gente presente allo stadio vedere la nostra squadra, forse la più giovane di tutta la serie D, giocare alla pari contro lo spessore tecnico del Palermo, che alla fine sono sicuro porterà a casa la vittoria di questo campionato.

Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, al mister Mascara, al prof Privitera, al mister Noto ed al nostro fisioterapista Minniti ed al team manager Tirenni, perche è merito di tutti questo gruppo di lavoro.

Adesso per noi però arriva il difficile perché dobbiamo dimostrare di aver raggiunto la definitiva maturità che ci consentirà di disputare tutte le prossime gare come quelle di domenica sotto il profilo della PERSONALITÀ per ottenere il prima possibile il nostro obiettivo stagionale».