Il Palermo sta facendo un ottimo campionato, i rosanero sono primi in classifica con una distanza di 7 punti dal Savoia. A testimonianza della bella stagione della formazione di Pergolizzi, c’è anche che tre under rosanero, ovvero Felici, Langella e Kraja sono tra i più prolifici della Serie D Girone I. Secondo quanto riporta “Restodelcalcio.com”, nel girone I l’under in assoluto più prolifico è Antonio Orefice, attaccante del Giugliano a quota 7 reti, seguono a 5 Giacomo Graziano (’99) del Corigliano e a tre un gruppetto di giovani terribili capeggiato da Vincenzo Sabatino (’00) del San Tommaso, poi Mattia Felici (’01), Erdis Kraja (’00) e Cristian Langella (’00) del Palermo, Daniele Di Bari (’01) del Marina di Ragusa e Simone Giliberti (’01) del Nola.