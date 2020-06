La S.p.a. guidata da Fabio Pagliara resta almeno per ora l’unica che ufficialmente intende rilevare il Catania e ha inoltrato una proposta d’acquisto di un milione di euro presentando un piano industriale di 54 milioni, in pratica la Sigi si accollerebbe tutti i debiti. Continua nel frattempo la ricerca di almeno una grossa holding per rendere solido il progetto. Come riporta l’edizione odierna de “La Sicilia”, la cordata guidata di Pagliara e Pellegrino, per il ruolo di Presidente onorario, si era rivolta a Pippo Baudo, un personaggio carismatico e soprattutto degno di ricoprire una simile carica. Il conduttore però ha declinato la proposta dichiarando quanto segue: “Non posso farlo perchè non viaggio più come un tempo”.