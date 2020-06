Alla fine i giocatori rossazzurri si sono convinti tutti o quasi e stanno così rientrando alla spicciolata a Catania per avvicinarsi al meglio all’inizio dei playoff fissato il 1° luglio. Prima allenamenti singoli, poi effettuati i tamponi sedute collettive. Il tutto in meno di quindici giorni. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Sicilia” solo tre giocatori non vogliono tornare a Catania. Si tratta di Furlan, Silvestri e Barisic. Per quanto riguarda le vicende societarie, il Tribunale dopo aver ricevuto la relazione dell’amministratore unico del club rossazzurro, il dott. Gianluca Astorina, riguardante la proposta d’acquisto della Sigi, che verrà esaminata e accettata adesso dai commissari dovrebbe poi rendere pubblico il bando per consentire anche altre offerte da parte di soggetti eventualmente interessati all’acquisto e a questo punto ci potrebbe essere il colpo di scena perché dal Nord Italia qualche gruppo imprenditoriale già da anni sul piedistallo nel mondo del calcio, ha chiesto informazioni nelle ultime ore sulla situazione del Catania Calcio.