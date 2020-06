Nonostante l’Itabia ha recepito ufficialmente il 25 maggio scorso il regolamento UE, in Sicilia, come riportato “Gds.it”, le cose stanno diversamente, a causa di competenze diverse. Nell’Isola, infatti, per quanto riguarda la revisione la scadenza è stata prorogata al 30 ottobre, mentre per quanto riguarda la patente il termine ultimo è il 31 agosto. C’è da sottolineare però che sono date che potrebbero subire delle modifiche, perchè c’è da vedere appunto se anche le autorità siciliane recepiranno ufficialmente il regolamento dell’Unione Europea.

Pertanto per i veicoli immatricolati in Italia delle categorie M, N, 03, 04 e Ts sono previsti diversi calendari. Quelli con revisione scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale. Quelli con revisione scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020. Quelli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei Paesi Ue compresa l’Italia per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia. Infine i veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) e O2 (rimorchi con massa massima tra 0,75 e 3,5 t) immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020 – esclusi dall’applicazione del regolamento europeo – possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione. Per quanto riguarda la carta di qualificazione del conducente (CQC) – cioè l’abilitazione di guida professionale necessaria ai conducenti per il trasporto di merci o persone su strada – il termine di scadenza di validità del codice armonizzato 95 apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata di 7 mesi e in questo periodo è consentito circolare su tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa. Se però la CQC è stata rilasciata in Italia, anche in questo caso viene coordinato il regolamento europeo con le norme italiane, secondo cui le carte di qualificazione del conducente in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservavano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020.