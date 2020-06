Nell’ultimo round di test per il Coronavirus effettuati su 1200 tra giocatori e membri dello staff di Premier League, sono stati trovati due nuovi positivi. Uno di questi, come riporta “Tuttomercatoweb.com”, è un giocatore del Norwich che è stato messo in quarantena. Tuttavia, prima di conoscere il risultato del test, il giocatore del Norwich aveva giocato venerdì un’amichevole contro il Tottenham.

Gli Spurs infatti hanno diramato un comunicato ufficiale che spiega appunto che i suoi giocatori sono risultati tutti negativi. Di seguito il comunicato: “Continuiamo a operare nel rispetto delle rigide linee guida delineate dalla Premier League per garantire che non ci siano rischi di diffusione dell’infezione qualora qualcun altro risultasse positivo, inclusa la pratica del distanziamento sociale, in modo da non creare “contatti stretti”, definiti dal governo come entro due metri da un caso confermato, per almeno 15 minuti. Ciò significa che nessun altro membro della squadra o dello staff sarà costretto ad auto isolarsi se non risulterà positivo al test. Il giocatore di Norwich in questione ha confermato di non avere avuto “contatti stretti” con la nostra squadra venerdì e anche la nostra squadra lo ha verificato. I nostri test hanno continuato a dare solo risultati negativi al COVID”.