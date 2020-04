L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sull’offerta presentata dal Comitato per l’acquisizione del Calcio Catania. La cifra si aggirerebbe attorno ai 2 milioni di euro, divisa in 200 mila euro che andrebbero subito nelle casse del club, 300 mila al 6 giugno e il resto da versare in 28 rate.