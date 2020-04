Tra le misure economiche per arginare l’emergenza Coronavirus emerge la sospensione del pagamento della RC Auto. Secondo quanto riportato da “Quifinanza.it”, l’azione in questione dovrebbe riguardare gli automobilisti con rata in scadenza tra 21 febbraio e il 30 aprile 2020. Come previsto dal DPCM del 2 marzo, si tratta di un differimento del pagamento di un mese: chiunque vedrà sospenderci l’RC Auto dovrà pagarla entro il 31 maggio 2020.