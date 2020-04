L’incubo Coronavirus semina terrore e sgomento anche negli USA. I decessi hanno superato quota 5mila. Nel Paese i contagi sono oltre 216 mila e il dato lo attesa come primo al mondo per numero di casi. Nelle ultime 24 ore si è registrato il più alto numero di morti: 884. A essere più colpito è lo Stato di New York, seguito dal New Jersey e dalla California.