La Serie B rende omaggio a Papa Francesco: lutto al braccio e minuto di silenzio nella 35ª giornata

Anche la Lega Serie B si unirà al cordoglio del mondo sportivo per la scomparsa di Papa Francesco, dedicando al Santo Padre un omaggio speciale in occasione della 35ª giornata di campionato.

Grande appassionato di sport, in particolare di calcio, Papa Francesco ha sempre riconosciuto nel gioco del pallone un veicolo di valori cristiani autentici, come il rispetto, l’etica e la responsabilità sociale. Un’eredità che la Lega B intende onorare in modo concreto e simbolico.

«Un omaggio sentito a un Uomo che ha saputo parlare al cuore delle persone, anche attraverso lo sport», ha dichiarato il presidente Paolo Bedin, sottolineando come la Lega sia pronta a raccogliere l’eredità spirituale e valoriale del Papa, traducendola in impegno quotidiano dentro e fuori dal campo.

Il programma del tributo

Come disposto da CONI e FIGC, tutte le squadre della Serie B scenderanno in campo con il lutto al braccio, e prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del Santo Padre. Un gesto solenne e condiviso, per esprimere rispetto e gratitudine.

In aggiunta, tutti gli stadi saranno coinvolti in un messaggio collettivo di ricordo:

LED bordocampo con la scritta “Per sempre grazie, Papa Francesco”

Annuncio speaker unificato

Immagine commemorativa sui maxischermi, con l’invito a riflettere sul messaggio di fede, speranza e attenzione al prossimo che ha contraddistinto l’intero pontificato di Francesco.

La Serie B, dunque, si ferma per un attimo. E lo fa con il cuore.