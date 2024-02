La Roma supera Inter e Milan: ecco il nuovo portiere | Le cifre dell’accordo

La Roma scarica Rui Patricio e mette le mani sul nuovo portiere. Accordo economico trovato: superata la concorrenza di Milan e Inter.

Nonostante le buone prestazioni di Svilar, la Roma pensa già al portiere del futuro. Rui Patricio, un vero disastro a detta di molti commentatori vicini alle vicende giallorosse, ha perso il posto quasi subito dopo l’arrivo di De Rossi. Il nuovo allenatore con grande personalità, ha deciso di fare fuori uno dei fedelissimi di Mourinho e di dare spazio al portiere serbo, ma la dirigenza punta in alto.

Il classe 1999 probabilmente rimarrà anche in caso di nuovo acquisto da parte della dirigenza, che ha già individuato il portiere titolare della prossima stagione. Per assicurarselo però, la Roma dovrà fare i conti con altre due grandi squadre del campionato italiano, ossia il Milan e l’Inter. I giallorossi sarebbero in questo momento avanti alle due milanesi.

Il prezzo dell’operazione è già fissato, e il club detentore del cartellino davanti alla giusta offerta potrebbe lasciare partire in direzione della Capitale quello che ad oggi è un punto fermo della squadra.

Roma, arriva il nuovo portiere: tutti lo vogliono ma i giallorossi hanno una marcia in più

La Roma inizia a ragionare con qualche mese d’anticipo sul mercato estivo. La prossima finestra sarà fondamentale per i giallorossi per rinforzare la squadra in tutti i reparti. La cura De Rossi sta funzionando, ma c’è un ruolo che sta dando ancora preoccupazioni. Stiamo parlando della porta, adesso difesa da Svilar e in passato da Rui Patricio. Il portoghese, dopo una serie di uscite da dimenticare, ha perso la titolarità, ma Svilar non sarà il prossimo portiere titolare della Roma.

La dirigenza infatti si guarda intorno, tra svincolati d’eccezione come Meret, e portieri del calibro di Di Gregorio. L’attuale estremo difensore del Monza piace tantissimo alla dirigenza, ed è il primo nome sulla lista per il prossimo anno. Per strapparlo al Monza però ci vorrà un’offerta economica importante, come ha scritto in queste ore Tuttosport.

La Roma su Di Gregorio: quanto serve per strapparlo al Monza

Milan e Inter studiano il da farsi per il dopo Maignan e Sommer. I due portieri potrebbero lasciare Milano la prossima stagione, e il candidato numero uno è al momento Di Gregorio. Ma la Roma, tra le grandi, è quella che sembra avere più necessità e voglia di cambiare in porta. Le milanesi infatti non dovrebbero tirare troppo la corda, forti comunque di due titolari di grande spessore.

Ecco perché i giallorossi, potendo garantire un posto da titolare subito, potrebbero essere in pole per un possibile acquisto. Come scrive Tuttosport, per portarlo a Roma, servirà una cifra intorno ai 20 milioni.