Modena, Zaro: «Testa al derby con la Reggiana, la vittoria ci dà una grande spinta»

Al termine del match vinto dal Modena contro il Sudtirol. Il match winner Giovanni Zaro, si è espresso per parlare sia del sfida, che della prossima gara che vedrà i canarini affrontare la Reggiana, che nell’ultimo turno ha battuto i rosanero al “Renzo Barbera”:

«Il triplice fischio ha sancito la fine di una sorta di incubo che sembrava non avere fine. A livello tecnico siamo stati meno belli del solito ma ci meritiamo questo successo, dovevamo portare a casa in qualsiasi modo i tre punti e ce l’abbiamo fatta. Reggiana? Le partite in questa fase della stagione sono sempre molto equilibrate quando ti giochi tanto inevitabilmente cala un po’ la qualità del gioco. Spesso sono sfide decise da un episodio, che oggi è stato finalmente dalla nostra parte. Adesso ci aspetta il derby, questa vittoria ci dà una grande spinta».