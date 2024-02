La stella del PSG torna in Serie A, è deciso | Trovato l’accordo economico con la Juve: affare da 10 e lode

La Juventus riporta in Serie A la stella del Paris Saint Germain. Trovato l’accordo economico con il club: le cifre.

Il ritorno in Serie A potrebbe essere più di una possibilità per il calciatore. Non ai margini del Paris Saint-Germain, ma sicuramente non protagonista, come meriterebbe un giocatore del suo talento, attualmente il centrocampista sta lottando per ottenere spazio nel club francese.

La Juventus, secondo quanto riferito dai media spagnoli, sarebbe particolarmente interessata anche in virtù delle necessità di acquistare nuovi calciatori in quella zona di campo. I bianconeri possono beneficiare di solidi legami con il PSG, viste le recenti trattative. La Vecchia Signora, in cerca di rinforzi, vede nel giocatore una potenziale aggiunta di qualità al suo reparto e secondo fichajes.com, può raggiungere Torino in estate.

Questa mossa potrebbe rappresentare una svolta tecnica del mercato estivo, con la Serie A pronta ad accogliere nuovamente una delle stelle europee che avevano abbandonato l’Italia per il ricco club francese. La Juventus potrebbe garantire al giocatore una maglia da titolare e un ruolo da protagonista, oltre che un palcoscenico di primo livello in Europa.

Juventus, colpo a centrocampo: il PSG lo lascia partire

La Juventus punterà a strappare al PSG il centrocampista in estate, visto il poco spazio e le prestazioni altalenanti. Fabian Ruiz può cambiare aria, lo scrivono i media spagnoli e soprattutto fichajes.com, visto che il feeling tra Parigi e lo spagnolo non è mai scoccato. Un campionato francese non troppo entusiasmante e una competizione forse troppo agguerrita, avrebbero fatto prendere allo spagnolo la decisione di lasciare il PSG.

Fabian tentenna, e si guarda intorno insieme al suo entourage, visto che in questa stagione ha messo a segno solamente una rete e un assist, giocando 17 partite (lo scorso anno in totale 27). Non un titolarissimo dunque, lo spagnolo sogna il ritorno in Serie A, con la maglia della Juventus stavolta, ma per strapparlo al Paris la Juve dovrà sborsare una cifra importante, vista la caratura internazionale e il talento dell’ex Napoli.

Fabian Ruiz torna in Serie A: le cifre dell’affare

Un colpo al cuore per i tifosi del Napoli, non paragonabile al passaggio di Higuain alla Juventus, certo, anche se ai partenopei non farà particolarmente piacere vedere Fabian Ruiz con la maglia a strisce bianconere. Lo spagnolo è seguito da Giuntoli, che lo conosce bene proprio per i suoi trascorsi sotto il Vesuvio. Viste le difficoltà di Parigi, potrebbe veramente profilarsi un ritorno in Serie A per l’ex Napoli.

La Juventus osserva, e proverà l’affondo decisivo in estate. Secondo i media spagnoli per strapparlo al PSG ci vorranno però almeno 30 milioni. La strategia della Vecchia Signora potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, per ammortizzare i costi.