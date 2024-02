La Roma cambia idea in corsa, a giugno non va più via | Offerta già presentata

Niente divorzio a giugno e offerta presentata dalla Roma, che cambia idea e prova a bloccarlo anche per la prossima stagione.

La Roma inizia a riflettere sulla prossima stagione, dopo un 2023 turbolento e un inizio di 2024 senza dubbio più incoraggiante. Sulle basi di quanto fatto di buono da gennaio ad oggi, in ordine l’esonero di Mourinho, la scelta della nuova guida in panchina, il cambio di modulo, la valorizzazione di alcuni giocatori e il mercato in entrata, i giallorossi proveranno la rivoluzione in estate.

Ma se uno dei protagonisti che ha riportato la Roma ai vertici dopo il suo subentro a gennaio, al suo approdo nella Capitale era stato accolto con la data di scadenza, nelle ultime ore lo scenario potrebbe capovolgersi. La Roma infatti avrebbe intenzione di tenerlo non solo fino al termine della stagione, ma anche il prossimo anno.

Per farlo serve un’offerta economica importante, ma anche vincere il braccio di ferro con il club detentore del cartellino. La nuova dirigenza giallorossa dunque si dovrà sedere al tavolo delle trattative e mettere sul piatto soldi e proposte allettanti. Ma andiamo a vedere quali sono i possibili sviluppi.

Roma, deciso il futuro del giocatore in prestito

Ci sono tanti punti interrogativi sulla Roma del futuro. In primis quello legato al destino dell’allenatore. Daniele De Rossi ha riacceso l’entusiasmo, non solo in campo, grazie all’amore dei tifosi e alle idee di gioco. L’ex campione del mondo è tornato nella Capitale per rimanere, ma tanto dipenderà dai risultati sportivi di fine anno. Altro discorso riguarda i calciatori, due su tutti: Lukaku e Huijsen. Il belga non ha convinto, e difficilmente sarà giallorosso il prossimo anno.

Di chi la Roma non vuole proprio fare a meno è invece il giovane centrale difensivo. Appena 19 anni, di proprietà della Juventus, il numero 3 è entrato nel cuore dei tifosi e nelle grazie dell’allenatore dopo una serie di prestazioni clamorose – anche dal punto di vista realizzativi -. In prestito secco, la Roma starebbe provando a trattare con la Juventus per averlo anche il prossimo anno.

Huijsen, posto da titolare l’anno prossimo garantito: la Juve tentenna

L’operazione che ha portato Huijsen alla Roma è stata fatta con grande intelligenza da parte della Juventus. Comprato il difensore olandese, i bianconeri lo hanno girato in prestito secco fino al 30 giugno 2024 ai giallorossi, che però adesso rimasti abbagliati dal talento del ragazzo vorrebbe fare un tentativo per tenerlo.

La Juventus non avrebbe intenzione di cederlo, sempre che non arrivi un’offerta importante. La Roma può garantire un posto da titolare al 19enne anche il prossimo anno, ma servirebbero almeno 30 milioni di euro.