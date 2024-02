Milan, clamoroso doppio colpo in attacco per lo Scudetto: così supera l’Inter

Il Milan prepara l’assalto allo Scudetto e mette a segno due colpi pazzeschi per l’attacco: ecco come superare l’Inter.

Il Milan prepara investimenti importanti, per tornare subito a vincere. Il diavolo vuole superare l’Inter, che al momento rimane irraggiungibile, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo. Dunque i vertici della dirigenza rossonera preparano un mercato scoppiettante e un doppio colpo per l’attacco. Sì, perché Olivier Giroud alla soglia dei 38 anni dovrà essere sostituito, e l’attacco in questo momento è il reparto più delicato.

Innesti verranno fatti anche in difesa, massicci, ma è ormai da 3 stagioni che il Milan manca l’appuntamento con l’acquisto dell’attaccante del futuro.

Due i nomi in cima alla lista di Ibrahimovic e Furlani, i quali lavoreranno per portarli entrambi a Milanello. Per farlo, ci sarà da battere la concorrenza di altri top club europei, e una bella somma, ma il Milan ha intenzione di effettuare importanti investimenti economici. Il bilancio e le casse del club sorridono, dunque in estate l’assalto ai due attaccanti potrà definitivamente partire. Ecco

Milan, rivoluzione in attacco: doppio colpo da sogno

Il Milan punta Zirkzee. Da mesi ormai al centro delle voci di mercato, l’olandese pare rappresenti al meglio il profilo cercato dai dirigenti rossoneri. Giovane, di grande qualità e con grandi margini di miglioramento. L’assist migliore arriverebbe da Thiago Motta, seguito dalla dirigenza per sostituire Pioli a fine stagione qualora il tecnico emiliano dovesse decidere di concludere la sua avventura al Milan. Ma i rossoneri possono arrivare all’olandese e superare la fortissima concorrenza che arriva dall’estero.

Il ragazzo infatti, 22 anni, vorrebbe secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport rimanere Italia. Il salto dal Bologna alla Premier, o magari al Bayern Monaco, potrebbe rivelarsi dannoso per il giovane. Al Milan invece apporrebbe in un club altrettanto ambizioso, ma con una maglia da titolare garantita e un campionato familiare nel quale imporsi. I rossoneri intanto studiano un doppio colpo.

Il sogno è Zirkzee, ma può arrivare anche Sesko

Il Milan effettuerà un importante investimento in estate. Il club, che nel 2023 ha potuto rinforzare la rosa con la cessione di Sandro Tonali, dovrà completare il puzzle. Ecco perché la finestra estiva 2024 sarà per Furlani, Moncada e Ibrahimovic cruciale per puntellare la squadra e tornare subito a competere per vincere. Il sogno per l’attacco è Zirkzee, grande talento che a soli 22 anni farebbe proprio al caso del diavolo, ma i rossoneri potrebbero anche permettersi due colpi in attacco.

Oltre all’olandese infatti, un altro nome riecheggia forte delle parti di Milanello. Stiamo parlando di Sesko, adesso in forza al Lipsia. Lo sloveno, è più una prima punta, attaccante fisico di minor qualità di Zirkzee. I due potrebbero anche giocare insieme, in un 4-4-2, o magari (aspettando Conte) in un un 3-5-2.