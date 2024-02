La Juventus porta a casa ‘Il nuovo De Ligt’: trattativa chiusa e firma incombente | È un fenomeno

I bianconeri hanno messo le mani su un nuovo talento olandese. Il nuovo De Ligt è pronto a firmare con la Juventus.

La Juventus continua a pensare al futuro. I bianconeri, confermatisi una delle squadre più attive sul mercato quest’inverno, hanno chiuso ormai – manca solo l’annuncio ufficiale – una trattativa che porterà a Torino uno dei difensori più seguiti e ambiti. In patria lo descrivono come il nuovo De Ligt. Forte fisicamente ma con un mancino delicato, il giovane è pronto a seguire le orme del suo idolo, approdando in bianconero.

Come riporta Tuttosport, la firma del contratto è ormai a un passo. Il giovane sta per firmare un contratto che lo legherà alla Juventus nelle prossime ore.

Di lui in Olanda si parla già da tempo, e per assicurarsi le prestazioni c’era già la fila. Tantissimi top club, tra cui anche il Milan, hanno bussato alla porta del classe 2008, ma solo Giuntoli grazie a uno sprint finale nelle ultime ore, è riuscito a strappare il “sì” del giocatore. Andiamo a conoscere meglio il nuovo difensore della Juventus.

Juve, arriva il nuovo talento olandese: formula Hujisen

Arriva dal Twente il nuovo De Ligt. Si tratta di Ruud Nijstad, nome di battesimo pesante e paragoni importanti per il classe 2008, strappato alla concorrenza da un Giuntoli letteralmente scatenato. Il ragazzo, 16 anni e una carriera ancora da scrivere, è atterrato a Torino in queste ore per le visite mediche, poi verrà accompagnato in sede per la firma sul contratto. Lo riporta Tuttosport.

La formula dovrebbe essere quella utilizzata dalla Juventus per Huijsen, difensore trasferitosi a Roma in prestito secco fino al 30 giugno 2024, acquistato dalla Juventus. Non è ancora stato chiarito se il giovane Nijstad rimarrà in Olanda, per concludere la stagione al Twente per poi unirsi alla squadra in estate, o se si aggregherà agli uomini di allegri già da subito – ma senza scendere in campo con la prima squadra -.

Juventus, ecco Nijstad: colpo per il futuro

Nativo di Almeno, lo scorso 17 gennaio Ruud Nijstad ha compiuto 16 anni. La Juventus guarda al futuro e mette a segno un colpo di prospettiva. Il giovane difensore centrale di piede mancino, di ottima stazza e forza fisica da vendere, si rivede in De Ligt, altro grande ex difensore olandese passato dalle parti della Continassa.

La società ha dimostrato in questi ultimi mesi di volere lavorare per il futuro, con un occhio al bilancio e ai conti. Puntare sui giovani per aprire un nuovo ciclo, dedicandosi allo scouting di qualità. Nijstad è stato acquistato per la Juventus del futuro, ma a 16 anni è già pronto a imporsi.