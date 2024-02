Bonaventura, finalmente ci siamo: l’agente lo porta via | A giugno in una rivale storica

Bonaventura ha deciso il suo futuro: finalmente ci siamo per il trasferimento. Va in una rivale storica.

A fine stagione il destino di Bonaventura potrebbe essere già segnato. Sulla sua strada infatti ci saranno importanti cambiamenti, e la Fiorentina fino a questo momento è rimasto a guardare. Dopo il suo ottimo periodo a Firenze, sembra che il giocatore stia per decidere di volere affrontare una nuova sfida, ma in una squadra di vertice. Tuttavia, questa mossa potrebbe lasciare i tifosi viola con un retrogusto amaro, dato che la destinazione potrebbe essere una delle rivali dirette della Fiorentina.

Con il suo contratto in scadenza nel 2024 e i rapporti tesi tra l’agente del giocatore e la società, sembra sempre più probabile un addio. La prospettiva di vederlo vestire i colori di una squadra rivale potrebbe far storcere il naso ai tifosi, ma la volontà di una big su tutte di portarlo via da Firenze è fortissima.

Un interessamento che ha preso piede soprattutto durante l’ultima finestra di mercato invernale, quando sulla questione rinnovo e cessione era intervenuto anche Enzo Raiola. L’agente di Jack Bonaventura – fiore all’occhiello del centrocampo di Vincenzo Italiano –

Bonaventura, a giugno sarà divorzio: ne approfitta una big

Sarà con tutta probabilità un addio amaro, quello di Bonaventura dalla Fiorentina. La destinazione più probabile infatti in questo momento sembra essere quella bianconera. Ed è noto che il passaggio dei calciatori idoli della Fiorentina alla Juventus rappresenta sempre un colpo al cuore per i tifosi, lo dice la storia. Senza scomodare Roberto Baggio, i più recenti trasferimenti sono stati quelli di Federico Chiesa, ma anche Bernardeschi.

Insomma, i rapporti tra le due società sono ottimi, anche se rimane la rivalità, e Jack sembra ogni giorno sempre più vicino alla Juventus. A rafforzare questa ipotesi anche la questione rinnovo. Il calciatore vorrebbe chiarimenti sul suo futuro, ma è stato lo stesso Enzo Raiola a intervenire in maniera polemica. A detta dell’agente del giocatore infatti, la dirigenza viola avrebbe fatto muro, piuttosto che facilitare i colloqui per il rinnovo.

Bonaventura alla Juventus: colpo a parametro zero

Secondo quanto affermato da Enzo Raiola, in società la Fiorentina avrebbe delle “persone permalose”, poco aperte al dialogo. E’ con queste parole che l’agente di Bonaventura era intervenuto sulla questione rinnovo. Il contratto del numero 5 scadrà a giugno 2024, e non sembrano assolutamente esserci spiragli per una trattativa. Il giocatore sarà libero di firmare – già dalle prossime settimane – con un nuovo club e a giungo diventerà svincolato.

La Juventus punta a mettere a segno un importante colpo per il centrocampo a parametro zero, e avrebbe già un accordo con il calciatore che gradirebbe la destinazione.