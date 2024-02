Clamoroso Lecco, Casilla saluta e torna in Spagna: clima teso tra Di Nunno e Fracchiolla

Kiko Casilla, come portato da leccochannelnews.it, non sarà più un calciatore del Lecco. L’ex estremo difensore del Real Madrid, dopo esser arrivato in città, aver svolto le visite mediche e aver sostenuto il primo allenamento al “Rigamonti-Ceppi”, ha liberato la stanza dell’albergo in cui alloggiava, ha chiamato un taxi e si è recato all’aeroporto di Orio al Serio; lì si sarebbe fermato per la notte in attesa di prendere il primo volo per tornare in Spagna dando contestuale comunicazione della sua decisione al diesse Domenico Fracchiolla.

Il 37enne, secondo una prima indiscrezione, non si sarebbe sentito pronto a scendere immediatamente in campo in tempi brevi ma non è esclusa un motivazione di altro genere.

Intanto i rapporti sarebbero nuovamente molto tesi tra Fracchiolla e il patron Paolo Leonardo Di Nunno. Ovviamente è un tema anche l’infortunio del portiere Lamanna, che ne avrà per un altro mese almeno, il cui ingaggio è stato coperto per la gran parte dal Monza al momento del trasferimento.