Pisa, apertura curvino “Arena Garibaldi” prevista per la gara contro il Palermo: i dettagli

C’è una data per l’apertura del “curvino” dell’ “Arena Garibaldi”. Il Tirreno in edicola oggi, si sofferma proprio sullo stadio che ospita i match casalinghi del Pisa.

Nel giro di quaranta giorni la Curva Nord potrebbe aumentare di 500 posti dopo i lavori per l’agibilità del “Curvino” al confine con la tribuna coperta. I lavori dovrebbero partire a breve. Per completare il progetto, presentato dal Comune il 6 febbraio scorso in Prefettura, servirà il parere favorevole della Commissione prefettizia. Se i tempi saranno rispettati tutto dovrebbe esser pronto per Pisa-Palermo di lunedì 1 aprile, Pasquetta. Sui lavori al curvino e dei problemi della capienza dello stadio si è discusso ieri in commissione I su richiesta dei consiglieri Biondi, Auletta e Martinelli.

Proprio con la riduzione dei posti in gradinata l’aumento dei 500 posti in Curva Nord comporta il mantenimento della capienza totale sotto i 10mila posti. «Il nuovo progetto consiste nell’installazione di alcuni profilati in acciaio nel curvino – spiega Latrofa. – Senza la necessità di dover instaurare anche una scala in acciaio come era previsto in un primo momento. Una soluzione trovata grazie ad un confronto con il comando dei Vigili del fuoco. Con questo riduciamo anche i costi e i tempi di lavoro». I lavori prevedono anche la messa in opera di 500 nuovi seggiolini come richiesto dal regolamento dalla Lega B. Ha parlato anche Bondi, consigliere comunale del Pd: «Ritengo positivo l’intervento strutturale individuato, però se i lavori potevano essere eseguiti in così breve tempo dovevano essere fatti prima».