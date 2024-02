Cremonese-Palermo, buone notizie per Stroppa: rientrano Majer e Johnsen

Sabato allo “Zini”, stadio in cui la Cremonese ospita le proprie partite interne, andrà in scena il big match contro i rosanero di mister Corini, gara valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie B.

Entrambe le formazioni ambiscono ai primissimi posti del campionato cadetto e, attualmente, ricoprono la seconda (Cremonese) e la terza (Palermo) posizione, a distanza di un solo punto. Allo “Zini”, dunque, le aspettative sono alte sia in campo ma anche fuori, con circa 12mila presenti e settore ospiti sold out a tinte rosanero.

Secondo sport.quotidiano.net, il tecnico cremonese ritrova Majer (in ballotaggio con Pickel e Abrego per una maglia da titolare) e Johnsen che hanno scontato il turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo.