Palermo, Calori: «I rosa si giocheranno secondo posto con Cremonese, Como e Venezia»

Il mister Alessandro Calori, in esclusiva per TuttoB, si è soffermato su vari temi che riguardano la Serie B. Il tecnico ha anche espresso un suo parere sulla lotta al secondo posto, in vista anche del match tra Cremonese e Palermo in programma sabato allo “Zini”.

Di seguito le sue parole:

«Parma? Pecchia sta dando continuità al lavoro iniziato l’anno scorso. La squadra dispone di tanti giocatori giovani di grandissima qualità: tecnicamente è la migliore della Serie B. Certo, 9 punti sono un margine di vantaggio ragguardevole ma c’è ancora da aspettare.

Cremonese-Palermo? In una partita secca può succedere di tutto… La Cremonese ha trovato grande continuità, mentre il Palermo, che già era forte, è diventato più completo dopo il mercato di gennaio; entrambe si giocheranno il secondo posto con Como e Venezia. Detto ciò, è una gara indecifrabile, da tripla: non c’è un favorito.

Cittadella? Hanno fatto un percorso molto interessante, tanto da arrivare a ridosso delle primissime posizioni, ma probabilmente, sì, sono andati al di là di ogni più rosea aspettativa. E comunque una flessione può capitare a tutti: sono cali che ci stanno nell’arco di una stagione.

Pisa? Faticano a segnare, nonostante nell’ultimo periodo abbiamo aumentato il bottino di reti. E non sono mai riusciti a entrare in zona playoff. Penso che manchi qualcosa là davanti… Ma col rientro di tutti, il Pisa potrà fare un buon rush finale. Spezia? Ha pagato lo scotto della retrocessione, ritrovandosi ultimo in classifica. Quando scendi dalla A sei costretto a fare i conti con un ambiente depresso, ma devi rialzarti prontamente e calarti in una realtà completamente diversa: serve umiltà, convinzione e un cambio di mentalità per non risvegliarsi in cattive acque. È pur vero che talvolta, pur giocando bene, lo Spezia non ha còlto i risultati che avrebbe meritato… Adesso però i liguri sono in serie positiva da 4 turni, comprensivi di due vittorie, e si sono un po’ risollevati. Certo, c’è ancora tanto da fare ma la strada imboccata è quella giusta. Fermo restando che, per organico, lo Spezia ha tutte le possibilità di trarsi in salvo.

Sì, la Serie B è un campionato in cui con tre vittorie ti ritrovi nei playoff e con un paio di sconfitte nei playout. Da marzo in poi comincerà il campionato vero: chi recupererà tutti gli effettivi e sarà in condizione potrà fare bene. Quanto alla Samp, dovrà lottare per venire a capo di una situazione delicata, adattandosi a un campionato di sofferenza».