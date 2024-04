Serie A: 2 a 2 al Maradona, Abraham salva la Roma. 2 a 0 all’Empoli, Atalanta a -2 dai giallorossi. La classifica aggiornata

Si sono appena concluse le due gare delle 18 della 34esima giornata di Serie A. Pareggio e spettacolo allo stadio Diego Armando Maradona, dove la Roma pareggia 2 a 2 al 90′ contro il Napoli. Dopo un primo tempo a reti inviolate, Dybala la sblocca su calcio di rigore causato da un fallo di Juan Jesus. I partenopei rispondono prima con Mathias Olivera, su assist di Cajuste, e poi rimontano con il tiro di Osimhen dal dischetto. Prima dell’assegnazione dei minuti di recupero, Ndicka serve Abraham sugli sviluppi di un corner e i giallorossi trovano il pareggio.

Vittoria senza problemi per l’Atalanta di Gasperini. Ai nerazzurri bastano il gol di Pasalic su rigore e la rete di Lookman per battere l’Empoli. I bergamaschi, con una gara in meno, ottengono i tre punti e vanno a -2 dal quinto posto occupato dalla Roma che equivale alla qualificazione in Champions League. L’Empoli invece resta a +2 dalla zona salvezza.

ATALANTA-EMPOLI 2-0 (rig. Pasalic, Lookman)

NAPOLI-ROMA 2-2 (rig. Dybala, Olivera, rig. Osimhen, Abraham)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 63

Roma 59

Atalanta 57 *

Lazio 55

Napoli 50

Fiorentina 47 **

Torino 46

Monza 44

Genoa 39 *

Lecce 36

Cagliari 32 *

Empoli 31

Verona 31

Frosinone 31

Udinese 29

Sassuolo 26 *

Salernitana 15

* una partita in meno

** due partite in meno