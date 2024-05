Palermo, in 9 sanno come si fa. Ecco chi ha già vinto i playoff

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro la Sampdoria al primo turno playoff.

Il sogno della promozione diretta del Palermo si è infranto nonostante una campagna acquisti di alto livello sia in estate che in inverno. La realtà ha mostrato che la squadra non era ancora pronta per un risultato del genere e che alcuni dei nuovi arrivati non erano quelli di cui i rosa avevano bisogno. Tuttavia, c’è ancora una speranza per la Serie A, che passa attraverso i play-off.

Venerdì il Palermo affronterà la Sampdoria, e basterà un pareggio nei 120 minuti per avanzare alle semifinali, dove incontrerà il Venezia. Tuttavia, non si può giocare per il pareggio a tutti i costi. Dopo questa sfida, le gare successive saranno a doppio confronto e sarà necessario vincere e convincere. La speranza è che i giocatori con esperienze trionfali ai play-off possano mettere al servizio della squadra carisma e temperamento.

I Veterani del 2022

Il Palermo farà affidamento sui quattro “sopravvissuti” della promozione del 2022, quando, con Baldini alla guida, la squadra raggiunse una straordinaria promozione nella serie cadetta:

Matteo Brunori: Leader tecnico ed emotivo, ha sempre chiuso tra i primi quattro marcatori della categoria in tre campionati al Palermo. Ha segnato 4 gol decisivi negli ultimi play-off contro Entella, Feralpisalò e Padova.

Edoardo Soleri: Anche se ha segnato solo 2 gol, entrambi sono stati cruciali e sono arrivati dalla panchina.

Alessio Buttaro: Giovane terzino destro, si era guadagnato un posto da titolare sotto la guida di Baldini.

Ivan Marconi: Protagonista con un salvataggio cruciale nella finale d’andata contro il Padova.

I Nuovi Innesti con Esperienza nei Play-off. Cinque altri giocatori del Palermo hanno esperienze di trionfi nei play-off per la Serie A:

Pietro Ceccaroni e Francesco Di Mariano: Entrambi protagonisti con il Venezia nella promozione del 2021. Ceccaroni era il perno della difesa, mentre Di Mariano ha segnato il gol decisivo nella finale d’andata contro il Cittadella.

Liam Henderson: Ha festeggiato la promozione con il Verona nel 2019, superando Perugia, Pescara e Cittadella.

Fabio Lucioni: Capitano del Benevento durante la promozione del 2017, con prestazioni decisive nei play-off.

Leonardo Mancuso: Ha contribuito alla promozione del Monza nel 2022 segnando il momentaneo 1-1 contro il Brescia.

La preparazione della squadra è in pieno svolgimento al Palermo CFA. Mignani spera di recuperare giocatori chiave come Ceccaroni e Gomes per la partita contro la Sampdoria. Brunori e compagni hanno svolto un lavoro di forza in palestra, tattiche a tutto campo e una partita a campo ridotto. L’obiettivo è avere il maggior numero di giocatori pronti per una sfida che vale una stagione.

Il Palermo si appresta a giocare una partita cruciale contro la Sampdoria, con la speranza di avanzare nei play-off e conquistare la promozione in Serie A. L’esperienza dei veterani del 2022 e dei nuovi innesti con storie di successi nei play-off sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Con il supporto dei tifosi e una preparazione attenta, i rosa possono sognare di replicare le imprese passate e raggiungere la massima serie.