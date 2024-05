Da riserva a titolare, Desplanches ora spera di imitare Massolo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Desplanches che spera di vivere questi playoff “alla Massolo”.

La gestione di Mignani ha riservato molte sorprese, tra cui la decisione di affidare la titolarità della porta del Palermo al ventunenne Desplanches per questo cruciale finale di stagione. Una scelta che ha stupito per i tempi e le modalità, considerando l’alto coefficiente di difficoltà e responsabilità delle partite in questione.

Un Investimento del City Football Group

Desplanches, giovane portiere nazionale Under 21 azzurro, è stato acquistato dal City Football Group durante l’estate, un investimento significativo per il Palermo. Tuttavia, la sua nomina a portiere titolare è arrivata solo a due partite dalla fine del campionato, senza un periodo di adattamento alla categoria, una decisione rischiosa data la giovane età del giocatore.

Prestazioni Impressionanti

Nonostante le aspettative e la pressione, Desplanches ha dimostrato di essere all’altezza, esibendo coraggio, intelligenza e notevoli abilità tra i pali. Nella sua seconda partita con il Palermo, è riuscito a mantenere la porta inviolata, ottenendo il suo primo clean sheet in Serie B. Questo è un risultato notevole, considerando che prima di queste due partite con il Palermo, Desplanches aveva giocato solo 10 partite professionistiche con il Trento in Serie C durante la stagione 2022/23.

Sicurezza e Attenzione

Desplanches ha mostrato sicurezza nelle uscite e attenzione tra i pali, non facendo rimpiangere Pigliacelli, il titolare della porta rosanero per due stagioni. Pigliacelli, tuttavia, ha dimostrato professionalità e spirito di squadra, apparendo sorridente e determinato dopo la partita di Bolzano, sottolineando l’obiettivo comune del gruppo rosanero per questo finale di stagione.

Un Futuro alla Massolo?

Desplanches spera di seguire le orme di Massolo, l’eroe della porta del Palermo nei play-off di Serie C della stagione 2021/22, che portarono alla promozione in Serie B. Massolo giocò poche partite durante la stagione regolare, ma durante i play-off si rivelò determinante, mantenendo la porta inviolata in più occasioni. Desplanches mira a replicare quel successo, consolidando il suo ruolo di portiere titolare e aiutando il Palermo a raggiungere nuovi traguardi.

Il giovane Desplanches ha già dimostrato di poter gestire la pressione e le responsabilità del ruolo di portiere titolare in un momento cruciale per il Palermo. Con il supporto della squadra e la sua determinazione, ha tutte le carte in regola per diventare una certezza per il futuro del Palermo, sperando di emulare le gesta di Massolo e contribuire a portare il Palermo in Serie A.