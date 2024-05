Prevendita da Record per Palermo-Sampdoria. Oggi scatta la vendita libera, le ultime

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Sampdoria e la prevendita record.

La prevendita dei biglietti per la sfida tra Palermo e Sampdoria, valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B, procede a gonfie vele. Il match, che si terrà venerdì sera al Barbera, determinerà quale delle due squadre accederà alle semifinali degli spareggi per affrontare il Venezia, terzo classificato nella regular season.

Palermo-Sampdoria: biglietti in vendita. Info e prezzi

Fino a ieri, gli abbonati del Palermo, che sono 12.603, hanno avuto l’opportunità di acquistare fino a due biglietti ciascuno a prezzi ridotti. Da oggi alle 13:00, è iniziata la vendita libera dei biglietti, con previsioni di vendita che si avvicinano ai 15.000 biglietti venduti, un dato che potrebbe stabilire nuovi record di affluenza.

Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, le previsioni meteo

Il ricordo va subito ad altri storici incontri tra Palermo e Sampdoria. Il 9 maggio 2010, una partita decisiva per la qualificazione in Champions League, attirò oltre 35.000 spettatori, con i blucerchiati che alla fine conquistarono il posto. Più recentemente, durante i playoff di Serie C contro la FeralpiSalò, il Barbera ospitò 35.037 spettatori.

Durante questa stagione, Palermo ha mantenuto numeri sempre importanti, con il picco di spettatori raggiunto nella partita contro il Como, che vide la partecipazione di 31.211 tifosi. La media stagionale di spettatori è di 22.717 a partita, rendendo il Palermo la seconda squadra più seguita della Serie B, subito dopo la Sampdoria, che ha una media leggermente superiore di 22.840 spettatori.

Sul fronte della preparazione, Brunori e i suoi compagni hanno continuato ad allenarsi intensamente al Palermo CFA. L’allenamento di ieri a Torretta ha incluso esercizi di forza in palestra, tattiche a tutto campo e una partita a campo ridotto. L’allenatore Mignani spera di recuperare alcuni giocatori chiave come Ceccaroni, fondamentale a causa della squalifica di Nedelcearu, e Gomes, essenziale per il centrocampo. I segnali sono positivi per entrambi i giocatori.

In settimana è previsto anche un graduale rientro in gruppo per Di Mariano, Vasic e Aurelio, mentre per Coulibaly sarà probabilmente necessario attendere ancora un po’. L’obiettivo è avere la maggior parte dei giocatori disponibili per la sfida cruciale contro la Sampdoria, un match che vale una stagione intera.

Il clima di attesa e l’entusiasmo dei tifosi promettono un Barbera gremito e pronto a sostenere il Palermo in questa decisiva partita dei playoff. L’affluenza e il supporto del pubblico potrebbero essere determinanti per spingere la squadra verso la semifinale contro il Venezia.