Secolo XIX: “Sampdoria, oggi la riunione del GOS sulla trasferta a Palermo”

La riunione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive (ONMS) ha stabilito importanti direttive per la gestione dei tifosi della Sampdoria che si recheranno in Sicilia per la partita di play-off contro il Palermo. Le linee guida includono la vendita dei biglietti esclusivamente ai possessori di Samp Card o Doria Card, e solo per il settore ospiti dello stadio Renzo Barbera. Questo metodo di vendita mira a garantire un maggiore controllo e sicurezza durante l’evento.

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” ha riportato che oggi è prevista una riunione del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS), durante la quale verranno ufficializzate queste norme e le ulteriori misure di sicurezza che saranno adottate allo stadio. Dopo l’approvazione del GOS, si procederà con l’apertura delle prevendite dei biglietti. Queste misure sono indicative di un impegno costante per la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione di eventi sportivi di grande richiamo.