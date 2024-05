Gazzetta dello Sport: “Le 4 certezze per i playoff: Palermo e Catanzaro con lo stadio amico. Samp e Brescia pronti all’impresa”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un articolo a firma Nicola Binda si sofferma in merito ai playoff di serie B.

I plavoff sono stati introdotti in Serie B nel 2004-05 e, dal 2016-17, sono stati allargati a sei squadre. con il turno preliminare. Questa è dunque l’ottava edizione con questa formula, la ventesima complessiva. Nessuna è stata piatta, banale, scontata. E non sarà così nemmeno stavolta, visto il valore delle squadre, il peso delle piazze e le qualità del protagonisti. Si gioca venerdì e sabato, con Venezia e Cremonese spettatori interessati. È l’antipasto per l’ultimo posto in A.

PALERMO

Playoff maledetti. Ma i tifosi ci sono. Dici playoff e il Palermo si preoccupa. A cominciare da Michele Mignani dopo fa beffarda sconfitta con il Cagliari, un anno fa, nel Bari, Ma anche il club non ha avuto fortuna, viste le due sconfitte in C e quella in B (Frosinone 2018), anche se l’ultima volta, due anni fa, ha vinto quelli di C con la fantastica cavalcata firmata Silvio Baldini e Matteo Brunori che, allora, segnò 4 gol

(dopo i 17 del campionato, proprio come quest’anno). Mignani non ha dato la svolta necessaria (una vittoria in 7 gare, quella platonica di Bolzano), che si è adeguata troppo al lusso che la circonda. Basterà la spinta dei tifosi? Già 14mila abbonati hanno esercitato la prelazione…

SAMPDORIA

Pirlo sa come si fa. E il club sorride. Delle quattro del preliminare, la Samp è la squadra più carica. L’ottimo finale ha fatto entrare di slancio Andrea Pirlo nei playoff. E siccome da giocatore un po’ di sfide da dentro fuori le ha giocate, non c’è dubbio che saprà preparare quelli di Palermo al meglio. Il tecnico ha un Fabio Borini al top, pronto a dare sostanza all’attacco con Manuel De Luca. La Samp inoltre sorride sul fronte societario (bilancio approvato e Cda confermato), in attesa della schiarita definitiva sull’inchiesta relativa alla cessione, per dare il necessaria taglio col passato. Se proprio bisogna guardare indietro, meglio andare al 2012: nell’unica partecipazione ai playoff li vinse.

CATANZARO

Debutto di lusso. Però le assenze…Qui o stadio sarà sold out, ma solo perché più di 13 mila anime non potranno starci. Il Catanzaro è la rivelazione della R, è una neopromossa che è volata sull’onda della promozione record e non è qui solo per partecipare. Basta chiederlo a Pietro Iemmello, attaccante e capitano, catanzarese doc: ha un appuntamento con la storia, la sfida a Massimo Palanca è lanciata. Certo, aver perso in casa la gara di campionato (3-2) con Il Bre- scia non aiuta, così come aver fuori qualche elemento impor- tante come Ghion e Ambrosino. Ma la squadra è un’orchestra perfetta e l’entusiasmo della piazza darà una grande spinta. l

BRESCIA

Ecco gli specialisti. E occhio a Maran. Al contrario il Brescia, tra le sei in corsa, è quella che in questi spareggi è di casa: già 16 partite e con questa farà il record (17 come il Cittadella). E’ anche vero però che un anno fa di questi tempi lo spareggio del Brescia si chiamava playout, e l’aveva pure perso. Il vento poi è cambiato, soprattutto da quando in panchina è arrivato uno come Rolly Maran. Il suo rimpianto è quello di avere una rosa risicata, soprattutto in attacco. Toccherà al recuperato Gabriele Moncini (che già si esaltò ai tempi del Cittadella, fino alla finale persa col Verona) reggere il peso offensivo, anche se su 10 gol ne ha fatto uno solo fuori casa.

