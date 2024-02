Palermo femminile: gara contro Vis Mediterranea rinviata per le convocazioni delle Nazionali

Domenica era prevista la gara Vis Mediterranea-Palermo, valida per il campionato di Serie C Girone C femminile. Gara che, però, verrà rinviata e si giocherà il 3 aprile prossimo.

Le padrone di casa, infatti, sono riuscite ad ottenere il rinvio del match dalla Lega, dopo un ricorso, a causa di due assenti convocate dalla Nazionale maggiore.

Le calciatrici rosanero che, attualmente, occupano la quarta posizione in classifica, dunque, recupereranno il match di domenica giorno 3 aprile.