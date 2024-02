Cremonese-Palermo: i precedenti sorridono ai rosanero

Sabati prossimo allo “Zini”, stadio che ospita le gare interne della Cremonese, andrà in scena Cremonese-Palermo. Entrambe le formazioni si affrontano con i medesimi obiettivi e ambiscono ad una vittoria che sarebbe di fondamentale importanza ai fini della classifica.

Cremonese e Palermo si sono sfidate 27 volte e i precedenti sorridono ai rosanero: 10 i successi raccolti da questi ultimi rispetto ai 6 dei grigiorossi, il pareggio si è invece verificato in ben 11 casi. All’andata fu proprio il Palermo a spuntarla e a vincere per 3-2 grazie alla rete segnata da Stulac al 97′. Per la Cremonese, però, ben quattro delle sei vittorie totali ottenute in questi precedenti sono arrivate proprio in match casalinghi.