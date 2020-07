“Semafori di allerta allagamenti, si chiamano così. Sono sistemi molto economici in grado di mettere in sicurezza i sottopassi nei casi di abbondanti precipitazioni piovose. Controllando lo stato delle acque sono in grado di fornire allarmi e segnalazioni in caso di presenza di anomalie e di eccessiva acqua sul piano stradale del sottopasso. Gli allarmi vengono attivati da sensori di livello, appositamente inseriti nelle vasche di raccolta delle acque reflue e da alcuni sensori di presenza acqua sulla sede stradale in grado di attivare segnalazioni visive di arresto per i veicoli (lanterne semaforiche a luce rossa) opportunamente posizionate prima della discesa del sottopasso”. Questa la proposta dell’ingegnere Salvo Volo pubblicata sulla sua pagina Facebook dopo la tragedia che ha visto la morte di due persone a Palermo per un forte temporale.